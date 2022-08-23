Банки в Азербайджане за 7 месяцев увеличили число банкоматов на 1,2%, pos-терминалов - на 16%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 июля 2022 года составляло 2 944 единицы, что на 1,2% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на конец июля в Баку установлено 1 554 банкомата (спад на 0,4%), в регионах – 1 390 (рост на 3,2%).
Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 70,663 тыс. единиц, что на 16% больше показателя на конец 2021 года.
При этом в Баку установлено 47,374 тыс. pos-терминалов (рост на 16,8%), в регионах – 23,289 тыс. (рост на 14,4%).
В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 69,158 тыс. или 97,9% всех pos-терминалов.
Х.Насирзаде
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