Банки в Азербайджане за 7 месяцев увеличили число банкоматов на 1,2%, pos-терминалов - на 16%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 июля 2022 года составляло 2 944 единицы, что на 1,2% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец июля в Баку установлено 1 554 банкомата (спад на 0,4%), в регионах – 1 390 (рост на 3,2%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 70,663 тыс. единиц, что на 16% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в Баку установлено 47,374 тыс. pos-терминалов (рост на 16,8%), в регионах – 23,289 тыс. (рост на 14,4%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 69,158 тыс. или 97,9% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде