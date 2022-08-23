Госагентство ОМС отбирает аудитора финотчетности за 2021 год

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) отбирает аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год. Отбор проводится методом опроса предложений. Прием документов осуществляется до 16.30 5 сентября. Аудит финотчетности агентства за 2020 год проводила компания PWC. Б.Рустамбеков

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