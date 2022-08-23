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Более 70% американцев поддерживают ужесточение контроля за оборотом оружия в США

Не менее 71% опрошенных американцев полагает, что законы США, регулирующие оборот огнестрельного оружия, должны быть строже, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Associated Press, исследовательского центра NORC и Школы изучения государственной политики Харриса.

Такого мнения придерживается большинство респондентов из числа сторонников Демократической партии, примерно половина республиканцев и большинство владельцев огнестрельного оружия.

При этом основная часть демократов и республиканцев считает необходимым проводить проверки биографии покупателей оружия в общенациональном масштабе, дать право судам временно запрещать приобретение этого товара лицам, которые могут представлять угрозу себе и окружающим, увеличить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года и запретить его покупать тем лицам, кого ранее признали виновным в домашнем насилии.

Также восемь из 10 опрошенных отмечают рост насилия с применением огнестрельного оружия в США, две трети - в своем штате.

Однако 60% респондентов заявили, что важно сохранить за населением право иметь оружие для самообороны. 52% американцев - 65% республиканцев и 39% демократов - расценивают как одинаково важные задачи снижение количества массовых перестрелок и защиту права на владение оружием.

Опрос общественного мнения проходил с 28 июля по 1 августа, в нем приняли участие 1 тыс. 373 совершеннолетних жителя США. Погрешность опроса составляет 3,8 процентных пункта.

В мае газета New York Post со ссылкой на данные сайта Gun Control Violence сообщила, что "число массовых расстрелов в США в 2022 году превысило число дней в году".

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