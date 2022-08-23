KREDAQRO планирует привлечь 1 млн манатов через выпуск облигаций

Небанковская кредитная организация «KREDAQRO» планирует эмиссию облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
Решение об эмиссии облигаций было принято единственным учредителем НБКО – компанией «Aqromostfinans» (РФ) 28 июня 2022 года.
Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу. Срок обращения – 18 месяцев, купонная ставка – 11% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).
При этом размещение облигаций будет осуществляться двумя траншами – каждый по 500 тыс. манатов.
KREDAQRO госрегистрацию прошло 28 августа 2000 года. НБКО действует в сегменте кредитования ритейла и микро-бизнеса. Уставный капитал общества равен 452,3 тыс. манатов.
Активы НБКО на конец 2021 года равны 7 млн 652,931 тыс. манатов, кредитный портфель – 4 млн 324,07 тыс. манатов, капитал – 4 млн 627,386 тыс. манатов. Убыток общества по итогам 2021 года составил 1 млн 438,954 тыс. манатов.
Р.Ахмедов
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