Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой

Анкара поставила Киеву 50 бронеавтомобилей Kirpi с усиленной противоминной защитой, сообщает издание Defense news со ссылкой на источник в турецком правительстве.
"В рамках сделки Минобороны Турции поставило Украине первую партию в 50 единиц Kirpi. Будут и дальнейшие поставки", - заявил источник на условиях анонимности.
В турецкой компании BMC, занимающейся производством Kirpi, подтвердили факт поставок. В то же время неназванный представитель компании подчеркнул, что BMC не участвовала в сделке, и турецкие власти направили Украине бронемашины из своего арсенала.
Defense news напоминает, что ранее Турция заключала с BMC контракты на приобретение 614 единиц модели Kirpi 1 и 529 единиц Kirpi 2. Более 1,5 тыс. Kirpi продали двум сотням зарубежных покупателей.
Бронеавтомобиль Kirpi оборудован системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. На автомобиле есть пять амбразур для стрельбы из стрелкового оружия, на него можно ставить 7,62-мм или 12,7-мм пулеметы.
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