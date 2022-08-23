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Дальнее зарубежье 23.08.2022 16:41

Президент Финляндии отметил важность сохранения инструментов для дискуссий с Россией на фоне кризиса в отношениях между странами

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что на данный момент не видно точек соприкосновения для начала новых отношений между Финляндией и Россией, однако подчеркнул необходимость сохранить инструменты для дискуссий.

"В нынешних обстоятельствах от прежних отношений между Финляндией и Россией мало что осталось. Доверие пропало. А точек соприкосновения для нового начала не видно", - сказал глава государства во вторник на встрече с послами республики.

Президент признал, что нынешняя ситуация "возможно, даже холоднее, чем холодная война". При этом, отметил он, нельзя рвать все связи с Россией, несмотря на сложную ситуацию: "Инструменты для дискуссии должны сохраняться, даже если сейчас они активно не используются".

По словам Ниинистё, Финляндия после вступления в НАТО по-прежнему будет в первую очередь озабочена защитой своей собственной территории, "но позиция изменилась, поскольку граница НАТО с Россией удваивается в результате членства Финляндии.

По его словам, страны-члены НАТО выражают поддержку вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Он выразил уверенность, что вступление в альянс будет иметь превентивный эффект и станет значительным дополнением к безопасности.

"Членство в НАТО отнюдь не означает, что мы можем начать пренебрегать собственной национальной обороной. Как раз наоборот", - отметил Ниинистё.

Глава государства подчеркнул, что поддержка Украине будет продолжаться "столько, сколько потребуется". Ниинистё также подтвердил, что примет участие в саммите "Крымская платформа".

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