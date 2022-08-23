Президент Финляндии отметил важность сохранения инструментов для дискуссий с Россией на фоне кризиса в отношениях между странами

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что на данный момент не видно точек соприкосновения для начала новых отношений между Финляндией и Россией, однако подчеркнул необходимость сохранить инструменты для дискуссий.
"В нынешних обстоятельствах от прежних отношений между Финляндией и Россией мало что осталось. Доверие пропало. А точек соприкосновения для нового начала не видно", - сказал глава государства во вторник на встрече с послами республики.
Президент признал, что нынешняя ситуация "возможно, даже холоднее, чем холодная война". При этом, отметил он, нельзя рвать все связи с Россией, несмотря на сложную ситуацию: "Инструменты для дискуссии должны сохраняться, даже если сейчас они активно не используются".
По словам Ниинистё, Финляндия после вступления в НАТО по-прежнему будет в первую очередь озабочена защитой своей собственной территории, "но позиция изменилась, поскольку граница НАТО с Россией удваивается в результате членства Финляндии.
По его словам, страны-члены НАТО выражают поддержку вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Он выразил уверенность, что вступление в альянс будет иметь превентивный эффект и станет значительным дополнением к безопасности.
"Членство в НАТО отнюдь не означает, что мы можем начать пренебрегать собственной национальной обороной. Как раз наоборот", - отметил Ниинистё.
Глава государства подчеркнул, что поддержка Украине будет продолжаться "столько, сколько потребуется". Ниинистё также подтвердил, что примет участие в саммите "Крымская платформа".
Алиев утвердил пять соглашений с Узбекистаном
Президент Азербайджана расширил список ПЮЛ, освобожденных от уплаты НДС
Минэкологии отбирает подрядчика по геологоразведке для переоценки запасов месторождений подземных вод в Карабахе
British Airways отменяет 11,2 тыс. рейсов из-за ограничений в аэропорту Хитроу
БММТП потратит 5 млн манатов на покупку буксировочного судна
Азербайджан в I полугодии увеличил выручку от экспорта лесных орехов на 38%
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Apple сокращает разрыв между началом производства iPhone 14 в Индии и Китае
Байден за 19 месяцев президентства отдыхал больше, чем Трамп, Обама и Буш-младший за аналогичный период
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Банк Республика запустил бесконтактные платежи «Google Pay».
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ