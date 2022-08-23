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Дальнее зарубежье 23.08.2022 15:42

Премьер Финляндии за ужесточение санкций против России

Финляндия готова еще больше ужесточить санкции в отношении России, заявила премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin).

"Санкции против России быть продолжены и даже усилены", - сказала она во вторник на проходящей в Хельсинки встрече с послами республики.

Марин также отметила, что предстоящая осень в Европе будет сложной, поскольку цены на энергоносители растут. "Тем не менее, отказ от ископаемых энергоносителей России должен быть полным", - сказала премьер.

Глава правительства высказалась за усиление связей Финляндией со странами Балтии после вступления страны в НАТО.

"Членство Финляндии в НАТО сблизит отношения с Эстонией. Мы могли бы более внимательно прислушиваться к нашим друзьям в странах Балтии в последние десятилетия, когда речь заходила о нашей общей безопасности и России", - сказала премьер-министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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