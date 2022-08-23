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Дальнее зарубежье 23.08.2022 17:04

МИД Литвы: если ЕС не запретит выдачу виз россиянам, Вильнюс будет искать региональное решение

Если Евросоюз (ЕС) не договорится о запрете на выдачу туристических виз россиянам, официальные ведомства Литвы будут обсуждать такую возможность на региональном уровне, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (. . .) Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию", - заявил глава литовской дипломатии после заседания комитета по иностранным делам в Сейме.

Ранее Эстония, Финляндия, Латвия и Литва подняли тему запрета виз для россиян в страны Евросоюза. Против этой инициативы выступили Кипр, Греция и Португалия. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что не поддерживает эту идею.

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Праге.

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