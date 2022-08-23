Минобороны Японии намерено запросить дополнительное финансирование более чем на 100 проектов

Минобороны Японии планирует затребовать дополнительные финансовые средства более чем на 100 различных проектов на 2023 финансовый год, сообщает во вторник The Japan Times.
При этом речь идет о пока не установленной сумме, которая нужна ведомству помимо бюджетного запроса на нужды обороны примерно в $40,7 млрд. Минобороны Японии определится с общим бюджетным запросом позднее в августе, а со средствами на дополнительные проекты - позже в этом году.
По данным издания, оборонное ведомство Японии хочет усилить возможности наносить ответные удары по потенциальному противнику. В частности, военные хотят получить модернизированную версию ракет Type 12 для береговых противокорабельных комплексов - с дальностью боя до 1 тыс. км, планирующие авиабомбы для береговой обороны, а также ракеты, запускаемые вне зоны действия вражеской ПВО для поражения неприятельских ракетных баз.
Также в Токио желают получить финансирование для борьбы с угрозой баллистических ракет Китая и КНДР, в том числе путем строительства эсминцев с системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). В Минобороны хотят, чтобы эсминцы могли перехватывать и гиперзвуковые ракеты, поскольку существующим оборонным системам Японии трудно справляться с такой угрозой.
Кроме того, японские военные планируют развивать программу ударных и прочих беспилотников, строить склады боеприпасов.
The Japan Times напоминает, что в правящей Либерально-демократической партии Японии звучат призывы увеличить оборонные расходы с 1% от ВВП до 2%. Сторонники этой инициативы активизировались на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.
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