Банк Республика запустил бесконтактные платежи «Google Pay».

В нынешние дни смартфоны играют важную и особую роль в нашей жизни. Эти устройства выступают в роли необходимых помощников в любых видах деятельности на протяжении всей нашей жизни. Смартфоны предлагают множество функций: к примеру, хранение платежей и бонусных карт, проездных билетов, участие в мероприятиях, заказ еды и возможность совершать покупки находясь где угодно.
С сегодняшнего дня, пользователи карт Банка Республика также смогут воспользоваться услугами Google Pay. Клиенты банка смогут быстро и безопасно оплачивать ежедневные покупки с помощью устройств на базе Android и Wear OS, поддерживающих технологию бесконтактных платежей (NFC).
Google Pay предоставляет покупателю возможность совершать безопасные покупки, расплачиваясь в магазинах (в местах, где доступна бесконтактная оплата), в приложениях и через онлайн-сервисы.
Владельцы карт Банка Республика смогут хранить свои кредитные или дебетовые карты для Google Pay в Google Wallet, цифровом кошельке, также запущенном сегодня в Азербайджане. Google Pay и Google Wallet делают платежи более безопасными, благодаря нескольким уровням безопасности.
За счет специальной технологии токенизации, информация, передаваемая в процессе транзакции, является не конфиденциальной информацией пользователя, а номером виртуальной карты и данными токена. Токен подключается к устройству пользователя и защищен динамически меняющейся цепочкой паролей безопасности, которая обновляется одновременно с каждой транзакцией.
Данная система защищает личные данные пользователя карты и обеспечивает защиту в случае потери или возможной краже мобильного устройства. У вас будет возможность легко заблокировать свой смартфон из любой точки мира, защитить его новым паролем или полностью удалить свои личные данные с помощью функции «Найти мое устройство». Вышеуказанные функции превосходят все стандартные меры безопасности, разработанные для ваших карт.
Вы можете воспользоваться Google Pay, загрузив приложение Google Wallet из магазина Google Play, а также в приложении банка Mobil Şöbə.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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