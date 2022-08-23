Азербайджан в I полугодии сократил экспорт картофеля на 15%

Азербайджан в I-ом полугодии 2022 году сократил экспорт картофеля на 14,8%, импорт данной продукции в страну снизился на 3,6%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В январе-июне 2022 года Азербайджан экспортировал 78,156 тыс. тонн картофеля (спад на 14,8%) на сумму $35 млн 59,15 тыс. (спад на 12%).

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за январь-июнь в Россию было экспортировано 73,532 тыс. тонн картофеля (спад на 13,5%) на сумму $33 млн 384,15 тыс. (спад на 12,8%). В целом, на РФ пришлось 93,9% экспорта картофеля из Азербайджана за отчетный период.

При этом, в I-ом полугодии 2021 года в Азербайджан было импортировано 100,051 тыс. тонн картофеля (спад на 3,6%) на сумму $26,308 млн (рост на 1,7%). Основным поставщиком картофеля в Азербайджан стали Иран - 36,128 тыс. тонн картофеля (на сумму $8 млн 932 тыс.), Турция - 30,62 тыс. тонн на сумму $7 млн 669 тыс., Пакистан – 24,555 тыс. тонн на сумму $7 млн 3666 тыс.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 92,343 тыс. тонн картофеля на сумму $40 млн 777,41 тыс.

Б.Рустамбеков