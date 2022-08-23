РФ согласна с версией документа о восстановлении СВПД, США медлят с ответом - Лавров

Россия подтвердила свое согласие с последней версией договоренности о восстановлении иранской ядерной сделки, американская сторона свой ответ пока не дала, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очевидно, что вопрос не ко мне. Я помню где-то год назад Соединенные Штаты, как они любят - громко и достаточно напористо заявляли, что Россия заблокировала достижение договоренности по возобновлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, не привели ни единого факта", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

"Вот прошел год, Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса", - добавил министр.

При этом Лавров отметил, что "США пока свой ответ не сообщают".