Азербайджан в I полугодии импортировал смартфонов на $23 млн

Азербайджан в январе-июне 2022 года импортировал 467,758 тыс. телефонных аппаратов для мобильной и прочей беспроводной связи, что на 42,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
В стоимостном выражении импорт данной продукции составил на $92 млн 648,86 млн (спад на 26%).
Основные поставки телефонных аппаратов для мобильной и прочей беспроводной связи идут из Китая – 270,369 тыс. единиц на $53 млн 434,7 тыс.
Кроме того, в числе основных поставщиков: Вьетнам – 144,899 тыс. единиц на $27 млн 112,62 тыс., Индия – 51,915 тыс. единиц на $11 млн 471,69 тыс.
За 6 месяцев 2022 года в Азербайджан поставлены 111,401 тыс. ед. смартфонов на $23 млн 312,67 тыс.
Поставки были осуществлены: из Китая – 66,506 тыс. ед. на $13 млн 7,83 тыс., Вьетнама – 36,576 тыс. ед. на $8 млн 368,98 тыс., Индии – 8,315 тыс. ед. на $1 млн 930,73 тыс.
Н.Аббасова
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