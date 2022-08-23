Канада продолжает применять санкции против РФ

Канада вводит санкции в отношении 62 физических лиц и одной структуры, которые связаны с российской военной операцией в Украине, заявил во вторник премьер Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о введении новых санкций в отношении еще 62 лиц и одной структуры оборонного сектора", - сказал Трюдо на саммите "Крымская платформа".

Канадский премьер подчеркнул, что эти лица, по мнению Оттавы, причастны к российской военной операции в Украине.