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СНГ 23.08.2022 16:07

Канада продолжает применять санкции против РФ

Канада вводит санкции в отношении 62 физических лиц и одной структуры, которые связаны с российской военной операцией в Украине, заявил во вторник премьер Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о введении новых санкций в отношении еще 62 лиц и одной структуры оборонного сектора", - сказал Трюдо на саммите "Крымская платформа".

Канадский премьер подчеркнул, что эти лица, по мнению Оттавы, причастны к российской военной операции в Украине.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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