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Дальнее зарубежье 23.08.2022 16:22

Шольц сообщил о согласовании поставок Украине средств ПВО и борьбы с дронами

Берлин и его партнеры договорились о новом пакете военной помощи Украине, включающего современные системы противовоздушной обороны, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымская платформа".

"Мы одобрили новый пакет военной помощи, включая современные системы ПВО, ракетные установки и тонны амуниции, средства борьбы с беспилотниками и бронированные ремонтно-эвакуационные машины", - сказал Шольц в ходе совместного с премьером Канады Джастином Трюдо выступления.

Также канцлер пообещал финансовую поддержку Украине.

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