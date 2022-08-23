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Дальнее зарубежье 23.08.2022 21:21

В ЕК разъяснили слова Борреля об избирательном подходе к выдаче виз россиянам

Вопросы выдачи виз россиянам государствами-членами ЕС должны решаться в индивидуальном порядке при рассмотрении каждой конкретной просьбы, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

"Это должны делать государства-члены, это входит в их компетенцию. Они должны оценивать каждую заявку на визы в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Государства-члены должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины, визы для членов семей, журналистов и диссидентов", - добавила представитель ЕК.

Ее просили разъяснить смысл высказанного накануне высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем мнения о том, что "запрещать въезд всем гражданам России - неудачная идея". Глава дипломатии Евросоюза предложил проявлять избирательность при выдаче виз российским гражданам.

Хиппер также напомнила, что ЕК распространила в мае рекомендации относительно временной приостановки соглашения с Россией об упрощении визового режима.

Заместитель руководителя службы официальных представителей ЕК Дана Спинант в свою очередь подчеркнула, что Боррель говорил о принципе избирательности при выдаче виз. По ее словам, речь идет как раз об упомянутых Хиппер "распоряжениях, касающихся некоторых категорий лиц, которым визы должны выдаваться даже в случаях более ограничительной политики на местном уровне". Именно на этих лиц распространяется термин "избирательность".

"Я также напоминаю вам, что будет дискуссия на уровне министров иностранных дел на неформальном заседании Совета ЕС - Гимнихе - на следующей неделе. Государства-члены и высокий представитель (Боррель) обсудят различные перспективы. Как мы неоднократно заявляли, нужно иметь скоординированный подход к этому особому аспекту", - отметила Спинант.

30-31 августа в Праге под председательством Борреля пройдет неформальная встреча (Гимних) глав МИД стран ЕС.

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