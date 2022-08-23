Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз призвал Россию прекратить войну в Украине и вывести с ее территории войска.

"Я в который раз призываю Россию прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины", - сказал Макрон на втором саммите Крымской платформы во вторник.

Он подчеркнул, что необходимо использовать все формы дипломатии, чтобы защищать Украину и ее территорию в будущем.

"То, что происходит сегодня, - это не только война в части Европы. Война касается универсальных принципов, то есть нашей возможности жить в мире и дружбе... Суверенитет и территориальная целостность - это фундаментальные и основные ценности и принципы международного порядка", - добавил Макрон.