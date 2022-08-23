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Дальнее зарубежье 23.08.2022 18:02

Макрон в очередной раз призвал Россию прекратить войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз призвал Россию прекратить войну в Украине и вывести с ее территории войска.

"Я в который раз призываю Россию прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины", - сказал Макрон на втором саммите Крымской платформы во вторник.

Он подчеркнул, что необходимо использовать все формы дипломатии, чтобы защищать Украину и ее территорию в будущем.

"То, что происходит сегодня, - это не только война в части Европы. Война касается универсальных принципов, то есть нашей возможности жить в мире и дружбе... Суверенитет и территориальная целостность - это фундаментальные и основные ценности и принципы международного порядка", - добавил Макрон.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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