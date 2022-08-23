Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.08 $/bbl +/- WTI 90.36 -0.08 Brent 96.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 23.08.2022 16:41

В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 622 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 809 тыс. 335, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 144 случая.

За минувшие сутки скончались 2 человека (накануне зафиксировано 8 летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 795 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 795 тыс. 900 человек (+ 678 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 640 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 442 теста на коронавирус против 2 тыс. 280 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 127 тыс. 158 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане за сутки зафиксировано 8 летальных исходов от COVID-19 В Азербайджане за сутки выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане традиционный для понедельника суточный спад новых случаев COVID-19 В Азербайджане за сутки зарегистрировано 306 случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались В Азербайджане за сутки зарегистрирован трехкратный спад заболеваемости COVID-19 В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az