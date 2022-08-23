В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 622 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 809 тыс. 335, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 144 случая.

За минувшие сутки скончались 2 человека (накануне зафиксировано 8 летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 795 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 795 тыс. 900 человек (+ 678 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 640 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 442 теста на коронавирус против 2 тыс. 280 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 127 тыс. 158 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде