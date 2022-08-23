Азербайджан в I полугодии увеличил выручку от экспорта лесных орехов на 38%

Азербайджан в I-ом полугодии 2022 года экспортировал 9 тыс. 666,18 тонн, что на 47,5% выше показателя 6 месяцев 2021 года, сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.
Стоимость экспортированного очищенного лесного ореха оценивается в $55 млн 586,73 тыс. (рост на 38%).
Среди основных импортеров лесного ореха - Италия, Россия, Германия.
В частности, за январь-июнь в Италию экспортировано 3,762 тыс. тонн на сумму $23 млн 456,51 тыс., Россию - 3 тыс. 47,86 тонн ($16 млн 924,38 тыс.), Германию – 1,675 тыс. тонн ($10 млн 583,78 тыс.), остальное – в другие страны.
Азербайджан является одним из крупнейших производителей и экспортеров лестных орехов в мире.
Азербайджан в 2021 году экспортировал лесного ореха на сумму $108,8 млн (спад на 4,5% от показателя 2020 года).
Б.Рустамбеков
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