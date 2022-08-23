Глава МИД Франции обсудила с Лавровым условия направления на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник разговаривала по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили во французском МИД.
"Этот разговор, последовавший за недавними контактами президента республики с президентом Украины (17 августа) и с президентом РФ (19 августа), касался условий направления экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.
В нем указывается на то, что Колонна подчеркнула риски для ядерной безопасности при нынешней обстановке вокруг АЭС.
"Она выразила поддержку Франции быстрому развертыванию экспертной миссии МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями его генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", - сказано в документе.
Также сообщается, что глава МИД Франции приняла к сведению подтверждение принципиального согласия со стороны России по этой позиции, "как и ее обязательство воздерживаться от любых действий, способных угрожать безопасности этой миссии".
Французский министр иностранных дел напомнила о решимости Франции продолжать оказывать свою поддержку Украине, отмечается в сообщении.
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