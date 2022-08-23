Власти Казахстана ожидают снижения в 2023г гарантированных трансфертов в бюджет из Нацфонда в 1,8 раза

Объем гарантированных трансфертов в бюджет Казахстана из Национального фонда, в котором аккумулируются доходы государства от разработки полезных ископаемых, в 2023 году ожидается на уровне 2,2 трлн тенге, что в 1,8 раза меньше запланированного на 2022 год показателя.

Расходы в 2,2 трлн тенге заложены в разрабатываемом проекте трехлетнего бюджета страны на 2023-2025 годы, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания по экономическим вопросам во вторник.

"Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем 4 трлн тенге в 2022 году до 2,2 трлн в 2023 году", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтянного дефицита бюджета с 8,3% в текущем году до 6,8% в 2023 году.

Глава государства поддержал проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом дальнейшей доработки.

Гарантированные трансферты - один из видов расходования средств Нацфонда на бюджетные нужды. Фонд перечисляет деньги в бюджет также путем целевых трансфертов и иных платежей.