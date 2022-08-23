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Транспорт и связь 23.08.2022 17:22

БММТП потратит 5 млн манатов на покупку буксировочного судна

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) направит 5 млн манатов на приобретение буксировочного судна.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта etender.gov.az, соответствующий контракт БММТП подписал с турецкой компанией «Loyd tersanecilik ve denizcilik sanayi ve tic. Ltd».

Стоимость договора - 5 млн 52,661 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ПОРТ, БУКСИРОВЩИК, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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