БММТП потратит 5 млн манатов на покупку буксировочного судна

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) направит 5 млн манатов на приобретение буксировочного судна. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта etender.gov.az, соответствующий контракт БММТП подписал с турецкой компанией «Loyd tersanecilik ve denizcilik sanayi ve tic. Ltd». Стоимость договора - 5 млн 52,661 тыс. манатов. Н.Аббасова

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