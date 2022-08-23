Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.08 $/bbl +/- WTI 93.74 +3.38 Brent 100.22 +3.74

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 23.08.2022 22:54

Intel и Brookfield вложат до $30 млрд в заводы по производству чипов в Аризоне

Американская Intel Corp. подписала соглашение с инвесткомпанией Brookfield Asset Management о вложениях до $30 млрд в заводы по производству чипов в американском штате Аризона.

Как сообщается в пресс-релизе Intel, инвестиции будут направлены на расширение заводского комплекса Ocotillo, расположенного в городе Чандлер. Проект предполагает строительство двух новых заводов по производству чипов.

Инвестиции Intel составят 51% стоимости проекта, Brookfield - оставшиеся 49%. Intel сохранит за собой мажоритарный и операционный контроль над заводами.

Соглашение Intel и Brookfield стало результатом подписания меморандума о взаимопонимании двух компаний в феврале этого года. Brookfield, как ожидается, выделит средства к концу 2022 года.

Котировки акций Intel растут на 0,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az