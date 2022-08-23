Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает азербайджанский МИД. «В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и повестке двустороннего сотрудничества. Обсуждены направления сотрудничества в рамках Организации тюркоязычных государств, а также вопросы деятельности на международных площадках», - отмечается в информации. Х.Насирзаде

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