Алиев и Мирзиеев обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран и укрепления отношений стратегического партнерства. С удовлетворением отмечен значительный прогресс в реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне в июне текущего года.

Подчеркнуто, что очередное заседание Межправительственной совместной комиссии, прошедшее в начале августа, а также первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции были результативными.

Было отмечено, что в текущем году взаимный товарооборот увеличился на 70%, начата реализация совместных проектов в сельском хозяйстве, шелковой и текстильной промышленности, машиностроении, химии и других сферах. Отмечалось, что ведется работа по скорейшему началу работы узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда, расширяется культурно-гуманитарный обмен.

Главы государств высказались за дальнейшее расширение практического взаимодействия. В этой связи отмечена важность проведения осенью текущего года Форума регионов и выставки промышленного потенциала двух стран.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональной повестке дня. Рассмотрен график и повестка дня предстоящих многосторонних встреч, в том числе саммитов Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств, которые пройдут в Самарканде.

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Узбекистана.

Б.Рустамбеков