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СНГ 23.08.2022 18:46

Белоруссия и РФ вскоре могут заключить кредитное соглашение на $1,5 млрд для импортозамещающих проектов - вице-премьер

Правительство Белоруссии ожидает, что уже в сентябре будет подписано кредитное соглашение с РФ на $1,5 млрд для реализации импортозамещающих проектов, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

"Белоруссия и Россия намерены заключить соглашение о кредите в размере $1,5 млрд на реализацию импортозамещающих проектов в начале сентября", - сказал Снопков, которого цитирует госагентство БелТА.

Снопков во вторник принимает участие в церемонии открытия обновленного павильона Белоруссии на ВДНХ в Москве.

В начале августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко говорил, что проект соглашения о выделении Белоруссии российского кредита на $1,5 млрд для реализации импортозамещающих проектов находится на финальной стадии. Ранее о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным $1,5 млрд для реализации совместных импортозамещающих проектов на территории Белоруссии заявлял белорусский президент Александр Лукашенко.

Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич в середине августа говорил, что Белоруссия предложила России 23 интеграционных импортозамещающих проекта общей стоимостью $2,2 млрд, из них на тот момент были согласованы с российской стороной 14 проектов на $1,6 млрд.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ


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