Цены на нефть продолжают активно расти

Цены на нефть продолжают активно подниматься в ходе торгов во вторник вечером на опасениях сокращения поставок из Саудовской Аравии и росте цен на газ в Европе.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,88 (2,99%) - до $99,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $3,25 (3,6%) - до $93,61 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман днем ранее заявил агентству Bloomberg, что ОПЕК+ может сократить добычу на фоне высокой волатильности и низкой ликвидности торгов.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, а риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил министр в ответ на письменные вопросы агентства.

Между тем, аналитики сырьевых рынков Commerzbank связывают подъем цен на нефть со скачком цен на газ в Европе после того, как "Газпром" (MOEX: GAZP) объявил, что снова приостановит поставки по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа.