Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.08 $/bbl +/- WTI 90.36 -0.08 Brent 96.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.08.2022 18:56

Цены на нефть продолжают активно расти

Цены на нефть продолжают активно подниматься в ходе торгов во вторник вечером на опасениях сокращения поставок из Саудовской Аравии и росте цен на газ в Европе.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,88 (2,99%) - до $99,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $3,25 (3,6%) - до $93,61 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман днем ранее заявил агентству Bloomberg, что ОПЕК+ может сократить добычу на фоне высокой волатильности и низкой ликвидности торгов.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, а риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил министр в ответ на письменные вопросы агентства.

Между тем, аналитики сырьевых рынков Commerzbank связывают подъем цен на нефть со скачком цен на газ в Европе после того, как "Газпром" (MOEX: GAZP) объявил, что снова приостановит поставки по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть дорожает на опасениях сокращения добычи ОПЕК+ Цены на нефть завершают неделю снижением Цены на нефть опускаются после подъема накануне, Brent - $96,18 за баррель Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $96,17 за баррель Brent подорожала до $93,58 за баррель Brent торгуется у $94,8 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az