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Здравоохранение 23.08.2022 19:37

Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 ноября

Кабинет министров Азербайджана продлил специальный карантинный режим в стране до 1 ноября (06:00).

"Срок действующего в Азербайджане специального карантинного режима истекал в 06:00 1 сентября. Постановлением премьер-министра Али Асадова, он продлен до 06:00 1 ноября 2022 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАБМИН, КАРАНТИН, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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