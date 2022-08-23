Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 ноября

Кабинет министров Азербайджана продлил специальный карантинный режим в стране до 1 ноября (06:00). "Срок действующего в Азербайджане специального карантинного режима истекал в 06:00 1 сентября. Постановлением премьер-министра Али Асадова, он продлен до 06:00 1 ноября 2022 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве. Х.Насирзаде

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