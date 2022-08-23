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СНГ 23.08.2022 19:59

Австралийская Ansell уйдет с российского рынка, рассчитывает продать бизнес

Австралийский производитель средств индивидуальной защиты Ansell Ltd. принял решение уйти с рынка РФ и уже получил ряд обращений от лиц, заинтересованных в его российском бизнесе, заявил главный исполнительный директор компании Нил Сэлмон в интервью The Wall Street Journal.

По словам Сэлмона, Ansell предпочла бы продать, а не просто закрыть, бизнес в РФ, чтобы местные сотрудники могли сохранить рабочие места.

Среди факторов, повлиявших на решение Ansell уйти из России, Сэлмон отметил рост расходов, необходимость соблюдения антироссийских санкций, а также репутационные вопросы.

В июне 2021 года Ansell ввела в Тульской области завод по производству перчаток для профессиональной защиты.

По словам Сэлмона, у компании есть возможность выйти из производственного бизнеса и сбытовых операций по отдельности. Ansell никогда не рассматривала возможность сохранения какой-то одной части бизнеса в стране, отметил он.

Во вторник компания опубликовала отчетность за 2022 финансовый год, завершившийся 30 июня, согласно которому ее списания в результате остановки операций в России составили $17 млн.

Ansell работает в двух основных сегментах бизнеса - промышленном и медицинском, продукция компании занимает более 15% мирового рынка индивидуальных средств защиты.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, РОССИЯ, ANSELL, УХОД


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