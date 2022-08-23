США решили предоставить Украине пакет военной помощи на $3 млрд

Власти США планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $3 млрд, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на источники.

По их данным, американская сторона сделает соответствующее объявление в среду.

Согласно источникам, помощь пойдет на "подготовку и вооружение украинских сил для ведения боевых действий на протяжении долгих лет".

Ранее в августе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.