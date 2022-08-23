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ТЭК 23.08.2022 22:30

Rystad Energy улучшила прогноз нефтедобычи в РФ в 2022г на 200 тыс. б/с, до 9,6 млн б/с

Исследовательская компания Rystad Energy повысила прогноз нефтедобычи в РФ в текущем году на 200 тыс. баррелей в сутки, до 9,6 млн б/с.

Аналитики Rystad ожидают, что добыча останется на высоком уровне до конца лета, но упадет снова к концу года на фоне сокращения российского ВВП, снижения производственной активности НПЗ и падения нефтяного экспорта из-за вступления в силу эмбарго Евросоюза.

"Россия активно наращивала нефтедобычу в июне и июле после падения на 1 млн б/с в апреле... В июле добыча восстановилась почти до уровня, наблюдавшегося до начала конфликта России и Украины в конце февраля", - говорится в докладе организации. Аналитики связывают рост показателя с сильным внутренним спросом, поддержанным сезонными факторами.

Так, спрос на нефть со стороны российских НПЗ вырос в июне на 390 тыс. б/с, в июле - на 330 тыс. б/с и достиг 5,8 млн б/с в прошлом месяце против 5 млн б/с в мае.

"Российский сектор апстрима восстановился, но его устойчивость краткосрочна. Внутреннее потребление помогло закрыть пробелы во время сезона высокого спроса, однако зарубежный спрос на российские нефтепродукты упал, что сулит проблемы в дальнейшем", - отметила старший аналитик Rystad Energy Дарья Мельник.

Согласно оценкам компании, экспорт российской нефти упал до 4,6 млн б/с в июне и до 4,2 млн б/с в июле с более чем 5 млн б/с в мае и апреле. Эксперты ожидают его дальнейшего снижения, что связано с вступлением в силу запрета ЕС на поставки нефти из РФ в конце этого года. Нефтяной экспорт в страны ЕС, как ожидается, сократится до 600 тыс. б/с к декабрю 2022 года с 3 млн б/с до начала военной операции РФ на Украине.

Однако экономисты Rystad Energy полагают, что Россия сможет перенаправить значительную часть нефтяных поставок на азиатские страны - до 75% от общего объема европейских поставок. Из-за возможности такой диверсификации Rystad Energy прогнозирует, что совокупный масштаб негативного влияния на добычу можно оценить в 500-600 тыс. б/с к декабрю 2022 года.

Между тем общий объем добычи начнет снижаться осенью не только из-за завершения летнего сезона, но и из-за прогнозируемого экономического спада в стране, вызванного действием финансовых и секторальных санкций. В своем июльском докладе о денежно-кредитной политике Банк России оценил падение экономики РФ в третьем квартале 2022 года в 7%, сообщалось ранее. Падение экономической активности окажет давление на работу НПЗ. Потребление нефти этими предприятиями, как ожидается, снизится до 5,2 млн б/с к декабрю текущего года - на 700 тыс. б/с по сравнению с тем же месяцем прошлого.

На этом фоне общий уровень нефтедобычи может упасть на 1,1 млн б/с по сравнению с летним сезоном.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПЕРТЫ, ПРОГНОЗ


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