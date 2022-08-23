Более 2,4 тыс военных примут участие в учениях Noble Partner 2022 в Грузии с участием США и еще около 20 стран

Более 2,4 тыс военнослужащих примут участие в совместных с США многонациональных учениях Noble Partner 2022 ("Достойный партнер 2022") в Грузии, сообщает во вторник пресс-служба грузинского министерства обороны.

Данные учения пройдут в Грузии в шестой раз, начиная с 2015 года.

Как отмечают в пресс-службе, "целью учений является повышение готовности и взаимосовместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря".

В сообщении говорится, что в учениях в этом году впервые примут участие военнослужащие Японии и Швеции.

Кроме этого, помимо военнослужащих Грузии и США в учениях примут участие: Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, Великобритания, Турция, Словакия, Норвегия, Венгрия, Литва, Азербайджан, Германия, Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, а также военнослужащие многонациональной бригады Литвы-Польши-Украины.

Пресс-служба не уточняет конкретную дату начала военных учений Noble Partner 2022, однако на прошлой неделе Минобороны Грузии сообщило о том, что в страну уже начала прибывать из Германии американская военная техника, которая будет задействована на учениях.