Ремонт на горевшем Freeport LNG в США затянулся еще на месяц - теперь до ноября

Американский завод СПГ Freeport LNG сообщил о новой задержке в ходе ремонтных работ после пожара: если раньше компания планировала возобновить полноценную деятельность в начале октября, то теперь речь идет о начале-середине ноября, следует из заявления Freeport LNG Development, L.P.
"Хотя типичные строительные риски могут повлиять на план ремонта, ожидается, что первоначально производство может начаться в начале-середине ноября и выйти на устойчивый уровень не менее 2 миллиардов кубических футов в сутки к концу ноября, что составляет более 85% экспортного потенциала предприятия", - пишет компания в новом заявлении.
Между тем, еще 3 августа Freeport LNG подтверждал намерение начать производство в начале октября.
Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение.
Новости об аварии стали одним из катализаторов дальнейшего роста цен на газ в Европе, которая надеется за счет СПГ из США снизить зависимость от российских поставок.
Первоначально администрация предприятия сообщала, что на устранение последствий пожара понадобится три недели, затем заявила о 90 днях.
Мощность завода Freeport LNG составляет 15 млн тонн СПГ в год.
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