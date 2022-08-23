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Ремонт на горевшем Freeport LNG в США затянулся еще на месяц - теперь до ноября

Американский завод СПГ Freeport LNG сообщил о новой задержке в ходе ремонтных работ после пожара: если раньше компания планировала возобновить полноценную деятельность в начале октября, то теперь речь идет о начале-середине ноября, следует из заявления Freeport LNG Development, L.P.

"Хотя типичные строительные риски могут повлиять на план ремонта, ожидается, что первоначально производство может начаться в начале-середине ноября и выйти на устойчивый уровень не менее 2 миллиардов кубических футов в сутки к концу ноября, что составляет более 85% экспортного потенциала предприятия", - пишет компания в новом заявлении.

Между тем, еще 3 августа Freeport LNG подтверждал намерение начать производство в начале октября.

Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение.

Новости об аварии стали одним из катализаторов дальнейшего роста цен на газ в Европе, которая надеется за счет СПГ из США снизить зависимость от российских поставок.

Первоначально администрация предприятия сообщала, что на устранение последствий пожара понадобится три недели, затем заявила о 90 днях.

Мощность завода Freeport LNG составляет 15 млн тонн СПГ в год.

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Тэги: США, СПГ, ЗАВОД, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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