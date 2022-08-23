Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана провело осмотр Сарсангского водохранилища в Карабахе

Представители ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» с участием местных специалистов провели осмотр Сарсангского водохранилища в Карабахской экономической зоне, сообщает ОАО. Основной целью являлось проведение технического мониторинга водохранилища, ознакомление с существующим состоянием дел, определение графика поступления воды из реки Тертер и сброса из водохранилища и создание основы для продолжения в будущем работ в этом направлении. Б.Рустамбеков

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