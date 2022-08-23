Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Власти Германии предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц завершил согласование планируемой поставки Украине дополнительного вооружения и боеприпасов на сумму в более 500 млн евро", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в рамках этого пакета помощи ФРГ в ближайшие недели поставит Украине, в частности, средства борьбы с беспилотниками.
Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымская платформа" заявил, что Берлин и его партнеры договорились о новом пакете военной помощи Украине, включающего современные системы противовоздушной обороны.
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