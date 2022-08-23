Глава МАГАТЭ не исключает, что миссия его агентства может отправиться на Запорожскую АЭС в ближайшие дни

Миссия МАГАТЭ может отправиться на Запорожскую АЭС в ближайшие несколько дней при условии, что все переговоры на эту тему завершатся успешно, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси во вторник.

"Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на станции и уменьшить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в ближайшие несколько дней, если текущие переговоры пройдут успешно", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ. Он также отметил, что продолжает активно консультироваться со всеми сторонами, чтобы миссия МАГАТЭ могла отправиться в путь в ближайшее время.

По его словам, с учетом обстановки на АЭС, миссию туда следует отправить как можно скорее.

На прошлой неделе в МАГАТЭ заявляли, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по вопросу отправки миссии на АЭС. Также ранее в этом месяце Гросси призывал Россию и Украину как можно скорее допустить миссию агентства на Запорожскую АЭС и заявлял о готовности возглавить ее.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.