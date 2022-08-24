Премьер Украины считает реальным подготовить страну к вступлению в ЕС к концу 2024г

Украина к концу 2024 года планирует полностью быть готова к вступлению в Европейский союз, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
"Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет введен "таможенный безвиз", далее - промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже к концу 2024 года мы планируем полностью быть готовы вступить в Европейский союз", - сказал Шмыгаль. Видеозапись заседания опубликована в телеграм-канале премьера.
"Мы сформировали четкое и понятное видение, как Украине стать успешным и состоятельным членом Европейского союза. И этот план мы обязательно реализуем в полной мере", - подчеркнул он.
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