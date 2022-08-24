Иран запустит в космос несколько спутников до конца года

Иран запустит в космос несколько спутников и спутниковых носителей до конца иранского календарного года, который придется на март 2023 года, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на министра обороны страны Мохаммада Резу Аштияни.

Аштияни отметил достижения страны в области ПВО и космонавтики, заявив, что Иран планирует "разработать такое оборудование и оружие, которое даст нам полную уверенность в том, что никто не сможет угрожать нашей стране и реализовать свои угрозы".

Он также добавил, что действия Ирана направлены на обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, и страна пытается сотрудничать со своими соседями в вопросе совместных учений.