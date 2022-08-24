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Регион 24.08.2022 00:54

Иран запустит в космос несколько спутников до конца года

Иран запустит в космос несколько спутников и спутниковых носителей до конца иранского календарного года, который придется на март 2023 года, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на министра обороны страны Мохаммада Резу Аштияни.

Аштияни отметил достижения страны в области ПВО и космонавтики, заявив, что Иран планирует "разработать такое оборудование и оружие, которое даст нам полную уверенность в том, что никто не сможет угрожать нашей стране и реализовать свои угрозы".

Он также добавил, что действия Ирана направлены на обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, и страна пытается сотрудничать со своими соседями в вопросе совместных учений.

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Тэги: ИРАН, СПУТНИКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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