Иран запустит в космос несколько спутников до конца года

Иран запустит в космос несколько спутников и спутниковых носителей до конца иранского календарного года, который придется на март 2023 года, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на министра обороны страны Мохаммада Резу Аштияни.
Аштияни отметил достижения страны в области ПВО и космонавтики, заявив, что Иран планирует "разработать такое оборудование и оружие, которое даст нам полную уверенность в том, что никто не сможет угрожать нашей стране и реализовать свои угрозы".
Он также добавил, что действия Ирана направлены на обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, и страна пытается сотрудничать со своими соседями в вопросе совместных учений.
Алиев и Мирзиеев обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе
КТЖ поможет в расширении Бакинского морпорта в рамках Транскаспийского маршрута
Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире
Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent подешевела до $99,75 за баррель
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Intel и Brookfield вложат до $30 млрд в заводы по производству чипов в Аризоне
Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана провело осмотр Сарсангского водохранилища в Карабахе
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Банк Республика запустил бесконтактные платежи «Google Pay».
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ