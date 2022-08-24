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ТЭК 24.08.2022 09:23

Германия рассчитывает начать получать водородное топливо из Канады в 2025 году

Канада и Германия подписали соглашение, призванное положить начало поставкам канадского водородного топлива Берлину, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Будущее за водородом: мы создадим общий рынок с Канадой к 2025 году. Я рад заключенному сегодня соглашению. Речь идет об инвестировании и построении цепочек поставок. Спасибо премьеру Джастину Трюдо: Канада является сильным партнером и большим другом", - написал Шольц в соцсети.

В свою очередь, Associated Press сообщило, что "первые поставки водорода ожидаются уже через три года".

Агентство уточняет, что канадская компания планирует построить завод с нулевым уровнем выбросов, который будет использовать энергию ветра для производства водорода и аммиака на экспорт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАНАДА, ГЕРМАНИЯ, ВОДОРОД, ТОПЛИВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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