Германия рассчитывает начать получать водородное топливо из Канады в 2025 году

Канада и Германия подписали соглашение, призванное положить начало поставкам канадского водородного топлива Берлину, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Будущее за водородом: мы создадим общий рынок с Канадой к 2025 году. Я рад заключенному сегодня соглашению. Речь идет об инвестировании и построении цепочек поставок. Спасибо премьеру Джастину Трюдо: Канада является сильным партнером и большим другом", - написал Шольц в соцсети.
В свою очередь, Associated Press сообщило, что "первые поставки водорода ожидаются уже через три года".
Агентство уточняет, что канадская компания планирует построить завод с нулевым уровнем выбросов, который будет использовать энергию ветра для производства водорода и аммиака на экспорт.
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