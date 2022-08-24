Великобритания прилагает усилия, чтобы не допустить снижения уровня поддержки Украины Европой на фоне экономических проблем

Британия, чтобы не допустить ослабления поддержки Украины Европой в связи с экономическим кризисом, разослала своих дипломатов в европейские столицы, ее эмиссары должны убедить партнеров не сокращать помощь Киеву, сообщает The Telegraph.
Издание со ссылкой на источник, располагающий информацией о переговорах дипломатов, пишет, что "европейские правительства все больше обеспокоены расходами на оружие и гуманитарные поставки Украине, поскольку граждане их стран сталкиваются с резким ростом цен на энергоносители".
"Британским посланникам было поручено доказать, что цена, которая позволит России одержать победу над Украиной, будет больше, нежели растущие счета", - заявил газете источник.
В статье напоминается, что экономисты активно предрекают Европе рецессию, ее экономика в связи с событиями на Украине и дефицитом энергоносителей все больше подвержена рискам.
Регион столкнулся с рекордными ценами на природный газ, а также с логистическими проблемами из-за обмеления рек и невозможности доставлять топливо речным транспортом.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что европейская поддержка Украины может ослабнуть в ближайшие месяцы, и заявил, что сохранение единства блока - это "повседневная борьба".
Он отметил, что Россия учитывает "усталость европейцев и нежелание их граждан переживать последствия поддержки Украины".
"Нам придется терпеть и распределять расходы внутри ЕС", - цитирует The Telegraph Борреля.
Издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж будет поддерживать Украину в "долгосрочной перспективе". Но одновременно он предупредил граждан, что растущая инфляция и цены на продовольствие - это "цена свободы".
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дополнительно выделить Украине вооружения на сумму 500 млн евро, которые должны быть поставлены в 2023 году.
Глава британского МИД Лиз Трасс, являющаяся кандидатом на пост главы правительства, в своей статье для The Telegraph написала, что если будет избрана премьером, то "пойдет дальше". В частности, она обещала рассекретить большой объем разведданных, "чтобы раскрыть миру план действий Кремля" по "подрыву и дестабилизации свободолюбивых демократий".
"Тем не менее, высокопоставленные чиновники ЕС опасаются, что осенью или в начале зимы может наступить "критический момент", который настроит общественное мнение против дальнейшей помощи Украине", - предупреждает газета.
В этих условиях власти США планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $3 млрд, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
По их данным, американская сторона сделает соответствующее объявление в среду.
Согласно источникам, помощь пойдет на "подготовку и вооружение украинских сил для ведения боевых действий на протяжении долгих лет".
Ранее в августе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.
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