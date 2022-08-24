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ТЭК 24.08.2022 09:31

Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent подешевела до $99,75 за баррель

Цены на нефть слабо опускаются в среду после почти 4-процентного скачка накануне на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в среду составляет $99,75 за баррель, что на $0,47 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $3,74 (3,9%), до $100,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,43 за баррель, что на $0,31 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $3,38 (3,7%), до $93,74 за баррель.

"Потенциальное сокращение добычи ОПЕК+, на которое намекнула на этой неделе Саудовская Аравия, стало катализатором роста рынка", - отмечает аналитик IG Asia Pte. Цзюнь Жун Йип. Однако, перспективы восстановления иранской ядерной сделки могут вызвать обратную реакцию, говорит он.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы Министерством энергетики США в среду в 19:30.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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