Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 августа ЦБА установил на уровне 1.6933 манат/1EUR (23 августа - 1.6891 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 августа установил на уровне 0.0284 манат/1RUB (23 августа - 0.0283 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 24 августа установил на уровне 0.0938 манат/1TRY (23 августа - 0.0939 манат/1TRY).

Х.Насирзаде