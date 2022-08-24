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Макроэкономика 24.08.2022 09:39

Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 августа ЦБА установил на уровне 1.6933 манат/1EUR (23 августа - 1.6891 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 августа установил на уровне 0.0284 манат/1RUB (23 августа - 0.0283 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 24 августа установил на уровне 0.0938 манат/1TRY (23 августа - 0.0939 манат/1TRY).

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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