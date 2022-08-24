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Здравоохранение 24.08.2022 14:21

В мире наиболее распространен подвариант штамма коронавируса «омикрон BA.5»

Новый подвариант - BA.5 - штамма коронавируса "омикрон" занимает в последнее время в мире более 70% от всех вариантов данного штамма, сообщил заведующий лабораторией эпидемиологии инфекционных болезней ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Николай Пименов.

"В последние недели более 70% от всех вариантов "омикрона" занимает новый подвариант BA.5", - сказал Пименов в ходе научно-практической конференции с международным участием "Всероссийский дискуссионный клуб COVID-19 Update".

По его словам, в России в последние дни наблюдается рост смертности от коронавируса, однако из-за недостаточно высокой вирулентности (способности заражать) новых штаммов "количество умерших растет не так интенсивно, их количество тоже не такое высокое".

При этом, по его словам, в России с начала июля 2022 года до настоящего времени количество заболевших коронавирусом в сутки значительно возросло. В конце июня текущего года в России ежедневно было зарегистрировано порядка 2,5 тыс. - 3 тыс. новых случаев COVID-19, на сегодняшний день - уже более 30 тыс. случаев, - отметил Пименов.

По обнародованным в среду данным оперативного штаба, в последние сутки в РФ выявлен 40 231 новый случай COVID-19.

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Тэги: РОССИЯ, МИР, COVID, ШТАММЫ


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