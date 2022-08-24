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Дальнее зарубежье 24.08.2022 13:36

Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet

Норвегия и Британия в рамках совместной инициативы снабдят Украину миниатюрными норвежскими беспилотниками Black Hornet, сообщил в среду CNN.

"Этот беспилотник можно использовать для разведки и распознавания целей. Им легко управлять, он надежен, его трудно засечь, и он особенно подходит для боев в городских условиях", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Всего Украина должна получить беспилотники на сумму в $9,25 млн. В пакет помощи, кроме этих БПЛА, входят запчасти к ним, транспортировка аппаратов, а также обучение их использованию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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