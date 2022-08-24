Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что не поддерживает планы введения запрета на выдачу шенгенских виз для российских граждан.
"Мы согласны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения", - написал он в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации "Мета", которая признана в РФ экстремистской).
Германия, наравне с Грецией и Кипром, на прошлой неделе выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.
Ранее о возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять".
Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят эту проблему на встрече в Праге.
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