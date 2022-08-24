ВБ выделил Казахстану 346 млн евро на восстановление экономики после пандемии

Всемирный банк (ВБ) предоставил кредит в размере 345,7 млн евро для повышения конкурентоспособности частного сектора и обеспечения устойчивого восстановления экономики Казахстана после пандемии COVID-19, говорится в сообщении банка.
Соглашение было одобрено советом директоров ВБ в декабре 2021 года.
"Заемные средства направлены на финансирование намеченных институциональных и структурных реформ, призванных обеспечить высокий и устойчивый экономический рост через укрепление роли частного сектора в экономике и повышение подотчетности и прозрачности государственного аппарата", - отмечается в сообщении.
Заем поддерживает реформы в сфере развития конкуренции, в государственных закупках, в борьбе с коррупцией и, по оценкам банка, в дальнейшем будет способствовать созданию более эффективных условий для цифровизации экономики и укрепления финансового сектора.
Срок погашения займа составляет 11,5 лет, предоставляется 2,5 года льготного периода.
Соглашение о займе было подписано региональным директором Всемирного банка в Центральной Азии Татьяной Проскуряковой и заместителем премьер-министра - министром финансов Казахстана Еруланом Жамаубаевым.
За 30 лет с момента присоединения Казахстана к группе Всемирного банка объем поддержки, предоставленной стране, превысил $8,6 млрд в различных направлениях.
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