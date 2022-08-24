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Карабах 24.08.2022 13:54

Казахстан построит в Карабахе Центр творческого развития для детей

Казахстанский холдинг «Bi-Group» в сентябре 2022 года начнет строительство Центр творческого развития для детей имени Курмангазы в городе Физули (Карабахский экономический район Азербайджана – ИФ).

«В городе Физули будет построен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы. Проект строительства центра представил президентам Азербайджана и Казахстана Ильхаму Алиеву и Касым-Жомарту Токаеву председатель совета директоров холдинга Айдын Рахимбаев», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Строительство центра будет осуществлено по поручению президента Казахстана. Двухэтажное здание площадью 3100 кв.м. рассчитано на 600 учащихся.

«Строительство Центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года», - говорится в информации.

Ключевыми направлениями работы Центра имени Курмангазы станут: вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.

«Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами», - заявил Токаев.

Алиев поблагодарил Токаева за реализацию проекта и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули.

Н.Аббасова

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАРАБАХ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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