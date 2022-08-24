Казахстан построит в Карабахе Центр творческого развития для детей

Казахстанский холдинг «Bi-Group» в сентябре 2022 года начнет строительство Центр творческого развития для детей имени Курмангазы в городе Физули (Карабахский экономический район Азербайджана – ИФ).
«В городе Физули будет построен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы. Проект строительства центра представил президентам Азербайджана и Казахстана Ильхаму Алиеву и Касым-Жомарту Токаеву председатель совета директоров холдинга Айдын Рахимбаев», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
Строительство центра будет осуществлено по поручению президента Казахстана. Двухэтажное здание площадью 3100 кв.м. рассчитано на 600 учащихся.
«Строительство Центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года», - говорится в информации.
Ключевыми направлениями работы Центра имени Курмангазы станут: вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.
«Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами», - заявил Токаев.
Алиев поблагодарил Токаева за реализацию проекта и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули.
Н.Аббасова
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