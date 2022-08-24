Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.08 $/bbl +/- WTI 93.74 +3.38 Brent 100.22 +3.74

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.08.2022 15:05

Макрон предупредил правительство о завершении периода «изобилия и беззаботности»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что период, представлявшийся эпохой "изобилия и беззаботности", завершился, и дальнейший ход событий может потребовать жертвенности ради сохранения качества жизни и свободы.

"То, что мы сейчас переживаем, является скорее проявлением большого сдвига и большого потрясения. Наступил конец беззаботности", - сказал в среду Макрон, обращаясь к французскому правительству перед первым после периода отпусков заседанием совета министров.

Президент сосредоточил внимание на климатических изменениях, проявившихся нынешним летом, и на последствиях событий на Украине.

Макрон, выступление которого приводят французские СМИ, выразил мнение: наступил конец того, что воспринималось как "изобилие продуктов и технологий".

"Отмечается нехватка тех или иных материалов или технологий и нехватка воды", - сказал Макрон. Он призвал правительство к действиям с учетом всех переживаемых последствий происходящих перемен.

Президент Франции также указал на "серию кризисов" и "подъем авторитарных режимов", сославшись на события на Украине.

"Наш режим свободы имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az