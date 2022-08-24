Макрон предупредил правительство о завершении периода «изобилия и беззаботности»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что период, представлявшийся эпохой "изобилия и беззаботности", завершился, и дальнейший ход событий может потребовать жертвенности ради сохранения качества жизни и свободы.
"То, что мы сейчас переживаем, является скорее проявлением большого сдвига и большого потрясения. Наступил конец беззаботности", - сказал в среду Макрон, обращаясь к французскому правительству перед первым после периода отпусков заседанием совета министров.
Президент сосредоточил внимание на климатических изменениях, проявившихся нынешним летом, и на последствиях событий на Украине.
Макрон, выступление которого приводят французские СМИ, выразил мнение: наступил конец того, что воспринималось как "изобилие продуктов и технологий".
"Отмечается нехватка тех или иных материалов или технологий и нехватка воды", - сказал Макрон. Он призвал правительство к действиям с учетом всех переживаемых последствий происходящих перемен.
Президент Франции также указал на "серию кризисов" и "подъем авторитарных режимов", сославшись на события на Украине.
"Наш режим свободы имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - добавил он.
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