Макрон предупредил правительство о завершении периода «изобилия и беззаботности»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что период, представлявшийся эпохой "изобилия и беззаботности", завершился, и дальнейший ход событий может потребовать жертвенности ради сохранения качества жизни и свободы.

"То, что мы сейчас переживаем, является скорее проявлением большого сдвига и большого потрясения. Наступил конец беззаботности", - сказал в среду Макрон, обращаясь к французскому правительству перед первым после периода отпусков заседанием совета министров.

Президент сосредоточил внимание на климатических изменениях, проявившихся нынешним летом, и на последствиях событий на Украине.

Макрон, выступление которого приводят французские СМИ, выразил мнение: наступил конец того, что воспринималось как "изобилие продуктов и технологий".

"Отмечается нехватка тех или иных материалов или технологий и нехватка воды", - сказал Макрон. Он призвал правительство к действиям с учетом всех переживаемых последствий происходящих перемен.

Президент Франции также указал на "серию кризисов" и "подъем авторитарных режимов", сославшись на события на Украине.

"Наш режим свободы имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - добавил он.