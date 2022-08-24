Nexia EA проведет аудит BNA за 2021г

«Бакинское транспортное агентство» (BNA) привлекло ЗАО «Nexia EA» для аудита финансово-хозяйственной деятельности BNA за 2021 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с Nexia EA заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 44,014 тыс. манатов.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

В феврале 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об улучшении управления в сфере транспорта на административной территории города Баку». Согласно указу, Бакинское транспортное агентство (BNA) передано в подчинение главы Исполнительной власти Баку.

Х.Насирзаде