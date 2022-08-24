Карабахский бизнес-форум пройдет в Шуше в сентябре

Карабахский бизнес-форум пройдет в культурной столице Азербайджана 16 сентября.

"В Шуше 16 сентября состоится Карабахский бизнес-форум. В его работе примут участие деловые люди из стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств", - говорится в сообщении торгово-промышленной палаты ОТГ в Twitter.

В настоящее время пять стран (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан) являются полноправными членами Организации, а два государства (Венгрия и Туркменистан) имеют статус наблюдателя.

Н.Аббасова