Карабахский бизнес-форум пройдет в Шуше в сентябре

Карабахский бизнес-форум пройдет в культурной столице Азербайджана 16 сентября.
"В Шуше 16 сентября состоится Карабахский бизнес-форум. В его работе примут участие деловые люди из стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств", - говорится в сообщении торгово-промышленной палаты ОТГ в Twitter.
В настоящее время пять стран (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан) являются полноправными членами Организации, а два государства (Венгрия и Туркменистан) имеют статус наблюдателя.
Н.Аббасова
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